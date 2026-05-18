Για τις εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές που βιώνει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή που ο Σταύρος Φλώρος εισήχθη για νοσηλεία, μίλησε η αδελφή του στην εκπομπή Το Πρωινό. Η ίδια, η οποία δεν έχει φύγει λεπτό από το πλευρό του, περιέγραψε τη μάχη που δίνει ο αδελφός της, αποκαλύπτοντας πως οι αρχικές προβλέψεις του ιατρικού προσωπικού ήταν απογοητευτικές.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική κάμερα:

«Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη. Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συναισθηματική του αντίδραση μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και στο μεγάλο κύμα συμπαράστασης που δέχεται η οικογένεια από τους πολίτες.

«Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές», συμπλήρωσε η αδελφή του.

Οι δηλώσεις του Ατζούν Ιλιτζαλί

Εν τω μεταξύ, όπως πρώτο το Newsbest.gr σας είχε ενημερώσει το Σάββατο, ο Ατζούν Ιλίτζαλι, ο Τούρκος παραγωγός του Survivor, μίλησε για το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στην Τουρκική ομάδα.

Σήμερα, η εκπομπή Buongiorno πρόβαλε το σχετικό βίντεο, στο οποίο ο Τούρκος παραγωγός περιγράφει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση στη θάλασσα.

«Δυστυχώς συνέβη ένα πολύ τραγικό συμβάν στην ελληνική ομάδα. Δυστυχώς δύο διαγωνιζόμενοι από την ελληνική ομάδα πήγαν για ψάρεμα στα ανοιχτά της θάλασσας και ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε μαζί τους. Ο Σταύρος. Οφείλω να πω ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δυστυχώς το ένα πόδι του Σταύρου ακρωτηριάστηκε. Είχαν σημαδούρες. Τώρα τον στέλνουμε στο Μαΐαμι με ιδιωτική πτήση, και θα τον φροντίσουν εκεί», δήλωσε ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

Παράλληλα, ο παραγωγός θέλησε να τονίσει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο έτερος παίκτης που βρισκόταν μαζί του στο νερό, ο οποίος κατάφερε να τον βοηθήσει άμεσα.

«Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει», κατέληξε.