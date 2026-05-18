Με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και ειδικότερα της Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η κοινωνική οργάνωση «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» διοργανώνει το Φιλανθρωπικό Gala 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2026.

Η σημαντική αυτή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και πραγματοποιείται με τη στήριξη και την αρωγή του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα των δομών παιδιατρικής φροντίδας.

Το Φιλανθρωπικό Gala 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βραδιά κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και ανθρώπους του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών, με κοινό σκοπό τη στήριξη των παιδιών που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για τη ζωή.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», μια μονάδα υψίστης σημασίας για το σύστημα υγείας της χώρας. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο τμήμα, στο οποίο παρέχεται συνεχής, υψηλού επιπέδου και άμεση ιατρική φροντίδα σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή παθήσεις.

Οι ανάγκες μιας τέτοιας μονάδας είναι διαρκώς αυξανόμενες, τόσο σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε υποστηρικτικές υποδομές, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή φορέων, οργανισμών και πολιτών που επιλέγουν να στηρίξουν έμπρακτα το έργο της.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινωνικής οργάνωσης «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», Δρ. Σοφία Φ. Κατσίγιαννη, ανέφερε: “Η οργάνωση «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», μέσα από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές της δράσεις, συνεχίζει να προωθεί το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας πως όταν η κοινωνία λειτουργεί συλλογικά, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.”

Η παρουσία και η υποστήριξη φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών στο Φιλανθρωπικό Gala 2026 αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης και, κυρίως, στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου που επιτελεί καθημερινά το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».