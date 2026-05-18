Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Ρόδο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αφάντου, με θύματα μία 57χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της. Το δυστύχημα, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, εκτυλίχθηκε έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Μητέρα και κόρη ανασύρθηκαν από το αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις τους, με διασώστες να τις μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του φονικού τροχαίου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Βίντεο-ντοκουμέντο με τον οδηγό του οχήματος σε κόντρες

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως σχετικά με τον οδηγό του σπορ αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα και σε βάρος του οποίου έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με το Dodekanisos Voice, ο ίδιος φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην ταχύτητα και να συμμετείχε σε αυτοσχέδιες κόντρες.

Μάλιστα, βίντεο από παλαιότερη καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον οδηγό να συμμετέχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε κόντρες αναπτύσσοντας πολύ υψηλές ταχύτητες.

Ποινική δίωξη στον 44χρονο

Την ίδια στιγμή, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του 44χρονου οδηγού.

Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων κατά συρροή.

Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς αλλά και τους συνηγόρους υπεράσπισής του, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.