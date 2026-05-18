Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προβληματισμοί μας διαβιβάσθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ χθες την νύκτα.

«H διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή».

Ο Μπαγάι πρόσθεσε ότι αφού το Ιράν έστειλε τις δικές του απόψεις στην αμερικανική πλευρά, το Πακιστάν διαβίβασε μια σειρά προτάσεων που εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και οι θέσεις του Ιράν έχουν πλέον διαβιβαστεί στις ΗΠΑ.

Επέμεινε πάντως, ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού.

Διεμήνυσε ότι «το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Ουσιών (NPT) και δεν χρειάζεται αναγνώριση από άλλους».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη απαιτεί επίσης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την άρση των κυρώσεων.

Τεχνικές συνομιλίες με το Ομάν για μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Τεχνικές ομάδες του Ιράν και του Ομάν συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν για να διαπραγματευθούν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου βάσει του διεθνούς δικαίου, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού για την «εκτέλεση αυτού του έργου».

Ο Μπαγκαεΐ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη παραμένει σε επαφή με το Ομάν και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με Ομανούς αξιωματούχους