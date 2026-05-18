Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ώρα που το Ιράν απηύθυνε προειδοποίηση προς τα ΗΑΕ για τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ήδη οικονομικές πιέσεις στην Ινδία και πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 1,36 δολάρια ή 1,24%, φτάνοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,84 δολαρίων ή 1,75%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια που βρισκόταν εκτός της εγκατάστασης. Οι αρχές των ΗΑΕ δεν έχουν ανακοινώσει ποιον θεωρούν υπεύθυνο για το περιστατικό, αναφέροντας μόνο ότι το drone εισήλθε από τα δυτικά σύνορα της χώρας.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει «κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ωστόσο προειδοποίησε ότι «η υπομονή του Ιράν έχει όρια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει για τις σχέσεις και τις ανταλλαγές μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα πρέπει να εμπλακούν «στα σχέδια και τις συνωμοσίες του Ισραήλ».

Οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν ήδη σημαντικά τις διεθνείς αγορές. Η ινδική ρουπία υποχώρησε κατά 0,2% τη Δευτέρα, αγγίζοντας νέο ιστορικό χαμηλό στις 96,18 ρουπίες ανά δολάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 96,1350. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά την οποία το ινδικό νόμισμα καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό.

Η ρουπία αποτελεί έως τώρα το νόμισμα με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία για το 2026, έχοντας χάσει 5,5% της αξίας της από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Ινδίας προχώρησε σε σειρά μέτρων λιτότητας με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί από τη σύγκρουση.

«Πολιτική επανάσταση στην Αμερική»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώην σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην μέλος του Κογκρέσου, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, προειδοποίησε για «πολιτική επανάσταση στην Αμερική» σε περίπτωση αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Γκριν έγραψε: «Αν στείλετε αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, θα υπάρξει πολιτική επανάσταση στην Αμερική. Τελειώσαμε». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «είπαμε όχι άλλοι ξένοι πόλεμοι και το εννοούσαμε», ενώ τόνισε ότι «ο συνασπισμός θα ενωθεί και θα είναι ασταμάτητος».

Οι δηλώσεις της έρχονται την ώρα που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο έντονες προετοιμασίες για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν από την επίτευξη της εκεχειρίας τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε επίσης συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο Σαββατοκύριακο με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν θεωρείται μία από τις ισχυρές φωνές του κινήματος MAGA («Make America Great Again») του Ντόναλντ Τραμπ, μέλη του οποίου εμφανίζονται δυσαρεστημένα με τη σύγκρουση στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ είχε δεσμευθεί ότι δεν θα εμπλέξει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε παρατεταμένους πολέμους όπως εκείνοι στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η Γκριν είχε επίσης συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν.

Διπλωματικός «πυρετός»

Σε διπλωματικό επίπεδο, το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, ο Αμπάς Αραγτσί και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα «αμοιβαίου ενδιαφέροντος» και για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Οικονομικών των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Ιράν και την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G7 στο Παρίσι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν και τα Στενά του Ορμούζ, με τις χώρες της G7 να επιδιώκουν την άμεση επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, μετά το κλείσιμό της από το Ιράν ως απάντηση στις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι θα καλέσει τους ομολόγους του να ακολουθήσουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, προκειμένου να αποκοπεί η χρηματοδότηση της «πολεμικής μηχανής» του Ιράν.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένο» το ταξίδι που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η G7 αποτελείται από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.