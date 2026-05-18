Χάος επικράτησε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον όταν ομάδα νεαρών εισέβαλε στο κατάστημα και προκάλεσε άγριο καβγά, πετώντας καρέκλες στον αέρα και χτυπώντας ο ένας τον άλλον μπροστά σε τρομοκρατημένους πελάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost, σε κατάστημα Chipotle στην περιοχή Navy Yard και καταγράφηκε σε viral βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Στα πλάνα φαίνονται δεκάδες έφηβοι να πλακώνονται μέσα στο εστιατόριο, να ανεβαίνουν ο ένας πάνω στον άλλον και να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ καρέκλες εκτοξεύονται στον αέρα, κάνοντας το μαγαζί «καλοκαιρινό».

Bystanders (including young children) get cornered as teens break out into a violent altercation at the Navy Yard Chipotle in SE Washington, DC. pic.twitter.com/9F7Ugn33yv — Katelyn Caralle (@Katelyn_Caralle) May 17, 2026

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές, ένας νεαρός φαίνεται να πιάνει παιδικό καρεκλάκι και να χτυπά άλλον έφηβο στο κεφάλι από πίσω, χρησιμοποιώντας το σαν αυτοσχέδιο όπλο. Την ίδια ώρα, ένα μικρό κορίτσι φαίνεται τρομαγμένο στην αγκαλιά του πατέρα του, ενώ γύρω του επικρατεί πανικός. Μερικοί από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή όταν άρχισαν να εκτοξεύονται καρέκλες μέσα στον χώρο.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους φορούσαν μαύρα ρούχα και ιατρικές μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Έξω από το εστιατόριο, ομάδα κοριτσιών παρακολουθούσε τον καβγά, με κάποιες να ουρλιάζουν και άλλες να γελούν καθώς η κατάσταση ξέφευγε.

Another angle of this brawl posted to r/WashDC Reddit minutes ago. pic.twitter.com/aQ9z5a6oEM — Katelyn Caralle (@Katelyn_Caralle) May 18, 2026

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται νεαρή να φωνάζει: «Oh my f–king God, bro, damn!». Λίγο αργότερα εμφανίζονται φώτα περιπολικών έξω από το κατάστημα και η ίδια κοπέλα ακούγεται να λέει: «Η αστυνομία! Πρέπει να φύγουμε!».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ούτε η ακριβής ημερομηνία του περιστατικού. Το νέο επεισόδιο σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Jeanine Pirro ανακοίνωσε ότι οι αρχές θα αρχίσουν να διώκουν ποινικά γονείς ανήλικων που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους «τσακωμούς εφήβων».

Όπως δήλωσε, γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε επεισόδια ή να απουσιάζουν από το σχολείο για να προκαλούν χάος, κινδυνεύουν με πρόστιμα, υποχρεωτικά μαθήματα και ακόμη και φυλάκιση έως έξι μηνών.

«Αυτό στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους, διαφορετικά θα υπάρξουν ποινικές συνέπειες», ανέφερε. Ωστόσο, κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες εξέφρασαν αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο και όχι με ομοσπονδιακές παρεμβάσεις.

Η περιοχή Navy Yard βρίσκεται ήδη υπό αυστηρότερους περιορισμούς από τον Απρίλιο, όταν οι αρχές επέβαλαν ειδική νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων λόγω των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων νεανικής βίας.