Η διερμηνέας του BBC, Κλερ Έντουαρντς, έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια του τελικού της Eurovision 2026, καθώς έδειξε να μπαίνει για τα καλά στον ρυθμό του «Jalla» της Antigoni Buxton.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, με την Antigoni Buxton να εμφανίζεται στη σκηνή εκπροσωπώντας την Κύπρο. Στην αναμετάδοση του BBC, όλα τα τραγούδια αποδίδονταν στη νοηματική γλώσσα από την Κλερ Έντουαρντς.

Όταν ήρθε η σειρά της κυπριακής συμμετοχής, η διερμηνέας φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το τραγούδι. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok σχολίασαν την ενέργειά της, αλλά και τον τρόπο που χόρευε ακολουθώντας τον ρυθμό του κομματιού.

Τη νίκη στον τελικό κατέκτησε η Βουλγαρία με την Ντάρα και το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος τερμάτισε στη 19η θέση, συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς.