Εκτός από την εμφάνιση του Akyla, κύμα χαράς προκάλεσε και ο διερμηνέας νοηματικής γλώσσας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το Ertflix είχε φροντίσει να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική γλώσσα, εξασφαλίζοντας μια πιο προσβάσιμη εμπειρία για το τηλεοπτικό κοινό.

Την ώρα που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto», ο διερμηνέας ξεχώρισε με τον ιδιαίτερα εκφραστικό και παραστατικό τρόπο απόδοσης του κομματιού, τραβώντας τα βλέμματα των τηλεθεατών.

Η παρουσία του, όπως φαίνεται και σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 13 Μαΐου, προκάλεσε θετικά σχόλια και ενθουσιασμό στα social media.