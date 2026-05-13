Σε νέα φάση ανάπτυξης, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και στην ελληνική αγορά, εισέρχεται η Vodafone με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα για τον Όμιλο Vodafone αυξήθηκαν κατά 8% στα 40,5 δισ. ευρώ και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 8,8%, στηριζόμενα στην ισχυρή ζήτηση για συνδεσιμότητα και ψηφιακές λύσεις, καθώς και στην ενοποίηση της Three UK.

Σημαντικές επιδόσεις καταγράφηκαν σε Αφρική και Τουρκία, ενώ το Vodafone Business πέτυχε οργανική αύξηση εσόδων 3,2%, με διψήφια ανάπτυξη στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω, με το προσαρμοσμένο EBITDAaL να αυξάνεται στα 11,4 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη να επιστρέφουν σε θετικό έδαφος, στα 2,8 δισ. ευρώ»

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Vodafone Margherita Della Valle, σε δήλωσή της αναφέρει: «Έπειτα από τον μετασχηματισμό των τελευταίων τριών ετών, είμαστε πλέον μια εταιρεία με πιο απλές δομές και ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. Η στρατηγική μας πρόοδος έχει δημιουργήσει μια καλή δυναμική για τα έσοδα του Ομίλου από υπηρεσίες για το έτος, καθώς και για τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, προσεγγίζοντας το ανώτατο όριο των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2026. Επιστρέψαμε σε θετική πορεία εσόδων στη Γερμανία, με παράλληλα ισχυρές επιδόσεις στην Αφρική και την Τουρκία. Οι πρώτες επιτυχίες μας από την συγχώνευση Vodafone UK – Three UK ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητές μας και χαίρομαι που τώρα αποκτούμε πλήρη έλεγχο. Κοιτάζοντας το μέλλον, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε όλες τις δραστηριότητές μας, με την εμπειρία των πελατών ως πρώτη προτεραιότητά μας. Είμαστε πλέον καλά προετοιμασμένοι για μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη».

Οι επιδόσεις της Vodafone Ελλάδας

Η Vodafone Ελλάδας σημείωσε έσοδα 1.060 εκατ. ευρώ και ενισχυμένο προσ. EBITDAaL 196 εκατ. ευρώ (+24,8%), «γεγονός που αντικατοπτρίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη και ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις δυνατές επιδόσεις στις παραδοσιακές υπηρεσίες και τα έργα ICT για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τον διαφορετικό χρονισμό στην καταγραφή της κερδοφορίας από έργα του Δημοσίου. Η εταιρεία πέτυχε επίσης αύξηση διείσδυσης των συμβολαίων κινητής κατά 10,5% και ισχυρή ανάπτυξη στο ARPU στην κινητή κατά 8,1% (στα 10,7 ευρώ).

Η Vodafone συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τις επενδύσεις στην Ελλάδα σε δίκτυα νέας γενιάς, που άγγιξαν τα 0,25 δισ. ευρώ βελτιώνοντας τόσο την κάλυψη, όσο και τις επιδόσεις σε σταθερή και κινητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone ανήλθε στο 96%, ενώ η κάλυψη FTTH ξεπέρασε τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις.

Για μια ακόμη χρονιά σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση στην χρήση mobile data (+32%), που υποστηρίχτηκε από την συνεχή επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου κινητής της Vodafone, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για μελλοντική εμπορική αξιοποίηση».

Και καταλήγει η ανακοίνωση, «στην πρώτη χρονιά του Αχιλλέα Κανάρη στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η Vodafone Ελλάδας περνά από ανάπτυξη που βασίζεται στον όγκο, σε μια πιο ποιοτική, κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, με ισχυρή λειτουργική απόδοση, βελτιωμένη σύνθεση πελατειακής βάσης και πιο γερά θεμέλια για την επόμενη φάση εξέλιξής της».