Το efood συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Love Delivered». Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη στήριξη ευάλωτων ομάδων, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην παιδική προστασία, καθώς και σε πρωτοβουλίες κοινωνικής συμπερίληψης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Προσφορά γευμάτων

Το efood συνέχισε και το πρώτο τρίμηνο του 2026 τις δράσεις προσφοράς γευμάτων, στηρίζοντας οργανισμούς που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες σίτισης.

Μέσα από τη συνεργασία με το Humanity Greece, κάλυπτε κάθε Δευτέρα τις ανάγκες της Κοινωνικής Κουζίνας, προσφέροντας περίπου 400 γεύματα εβδομαδιαίως. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με το «Μαζί για το Παιδί» και με τη συμβολή των χρηστών της πλατφόρμας, προσφέρθηκαν ακόμη 26.200 γεύματα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Μείωση σπατάλης τροφίμων

Με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την αξιοποίηση προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, το efood, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Τράπεζα Τροφίμων τα τελευταία δύο χρόνια, προχώρησε σε δωρεά για τη διαχείριση κοντόληκτων προϊόντων από το efood market. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, από την αρχή του έτους διασώθηκαν 21.900 γεύματα, τα οποία διατέθηκαν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Στήριξη έκτακτων αναγκών

Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε έκτακτες ανάγκες και τη στήριξη δράσεων πρόληψης, το efood συνεχίζει να υποστηρίζει οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των τοπικών κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, διέθεσε 20.000€ στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ), ενισχύοντας για τρίτη χρονιά το έργο μιας ομάδας εθελοντών με ισχυρή οικολογική συνείδηση, που δραστηριοποιείται ενεργά στην προστασία των δασών και βρίσκεται κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή των ανοιχτών μετώπων.

Πέρα από αυτό το πλέγμα δράσεων, το efood προχώρησε στην υλοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλιών για την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών, το efood κάλυψε ουσιαστικές ανάγκες, υποστηρίζοντας το πρώτο τρίμηνο του έτους το έργο του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με δωρεά, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Επιπλέον, καλύφθηκαν οι μηνιαίες ανάγκες του παιδικού σταθμού του σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», ενώ δωρεά ύψους 2.000€ διατέθηκε για την υποστήριξη του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Κιμώλου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι χρήστες της πλατφόρμας συγκέντρωσαν 4.000€ για την ενίσχυση του έργου του Κέντρου Διοτίμα, που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Τέλος, η εταιρεία συμμετείχε ως χορηγός στο RUN4ALL, τον αγώνα δρόμου Παπάγου–Χολαργού που φέτος προάγει τη συμπερίληψη ατόμων με νοητικές αναπηρίες.

Μέσα από το πρόγραμμα «Love Delivered», το efood συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, με τη συμβολή εργαζομένων, συνεργατών και χρηστών της πλατφόρμας..