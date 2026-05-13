Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει το τραγικό τέλος που αποφάσισε να δώσει στη ζωή της μία 17χρονη μαθήτρια, πιασμένη χέρι χέρι με την κολλητή φίλη της η οποία χαροπαλεύει στο ΚΑΤ, με βουτιά θανάτου από την ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η κοπέλα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τη ζωή της μετά το σχολείο και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της επίσης 17χρονης που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον.

Η μία από τις δύο ανήλικες είχε χάσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά και την έκανε να παρουσιάζει καταθλιπτική συμπεριφορά.

Όλα συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι δύο φίλες προχώρησαν μαζί στη βουτιά στο κενό, ύστερα από κοινή απόφαση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πριν ανέβουν στην ταράτσα, κλειδώσουν την πόρτα, φορέσουν τα ακουστικά τους, πιαστούν χέρι χέρι και πέσουν στο κενό.

Οι συμμαθητές των δύο κοριτσιών (ήταν μαθήτριες Λυκείου στην Ηλιούπολη) είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ από το υπουργείο Παιδείας στάλθηκαν ειδικοί ψυχολόγοι για να βοηθήσουν στη διαχείριση του τραγικού συμβάντος.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Οι δύο ανήλικες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και φέρεται να έκλεισαν την πόρτα πρόσβασης πίσω τους, ενώ παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο πώς ακριβώς κατέληξαν στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα οι 17χρονες να μεταφερθούν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της μίας, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Η δεύτερη ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, στο σακίδιο της μίας κοπέλας βρέθηκε το χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές. «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», φέρεται να έγραφε μεταξύ άλλων το σημείωμα.

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη περιέγραψε κάτοικος της περιοχής. «Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα”, και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια», λέει ο κ. Στέφανος, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα, δείχνοντας το σημείο όπου έπεσαν.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και, όπως είπε, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο προσπαθούσαν να τους μιλούν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, «για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Παρά τα βαριά της τραύματα, η μία κοπέλα επικοινωνούσε.