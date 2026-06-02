Μετά τις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να περάσει την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο διαμέρισμα που ζούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της πόλης.

Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 10 ετών, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα τα εντόπισαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους και να μην έχουν καταλάβει τι συνέβη. Πρόκειται για ένα στοιχείο που θεωρείται άκρως παράδοξο, λόγω της φασαρίας που υπήρχε εκείνη τη στιγμή: οι κραυγές της μητέρας τους για βοήθεια, οι φωνές των γειτόνων και τα χτυπήματα στην πόρτα του σπιτιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταφέρθηκαν σχεδόν κοιμισμένα στο νοσοκομείο της πόλης και ξύπνησαν μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας.

Για τον λόγο αυτό θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητηθεί τοξικολογική εξέταση στα δύο ανήλικα παιδιά, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τους χορηγούνταν κάποια ουσία για να κοιμούνται ατελείωτες ώρες. Άλλωστε, από καταθέσεις προκύπτει ότι τα κορίτσια έπεφταν νωρίς για ύπνο κάθε βράδυ και κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν γίνει περιστατικά λεκτικής αλλά και σωματικής κακοποίησης της 39χρονης μπροστά στα μάτια τους.

Τα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις αλλά και για προστατευτική φύλαξη, ενώ παρακολουθούνται συνεχώς από παιδοψυχολόγο που αναμένεται να εισηγηθεί και τις τοξικολογικές εξετάσεις σε αυτά.

Τέλος, σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει μακροσκοπικά τουλάχιστον δύο βαθιά τραύματα στον θώρακα της 39χρονης, άλλα δύο στο κεφάλι και τον λαιμό, όπως επίσης και αμυντικά τραύματα.