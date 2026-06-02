Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον άρματος μάχης του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Τρίτη 2/6 καθώς και για άλλες χθες Δευτέρα 1/6 το βράδυ, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη στον Λίβανο θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Ενώ σήμερα «στη 01:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα (…) με απευθείας πλήγμα ρουκέτας» καταστρέφοντάς το, ανέφερε η Χεζμπολάχ μέσω Telegram, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν μετά τις 23:00 τρία άρματα Μερκάβα, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα. Ακόμη, ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του υποσχέθηκε να μην στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ «θα παύσει πυρ εντελώς». «Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στα μέλη του σιιτικού κινήματος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός του θα έπληττε νότιες συνοικίες στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, εξωθώντας μέρος του πληθυσμού τους να φύγει από τη λιβανική πρωτεύουσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως πως δεν θα υπάρξει «μείζων επιδρομή στη Βηρυτό».