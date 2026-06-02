Την ευκαιρία να λάβουν το επίδομα θέρμανσης έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με λάθη ή ελλείψεις στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει διαδικασία διόρθωσης των προβληματικών τιμολογίων και αποδείξεων, ώστε να μην χαθεί η ενίσχυση εξαιτίας σφαλμάτων.

Η απόφαση δίνει προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την έκδοση και διαβίβαση διορθωμένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί λάθη στα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος. Οι πληρωμές που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες αγορές θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.

Η ρύθμιση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2026. Σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές κινδύνευαν να αποκλειστούν από την επιδότηση λόγω ελλιπών στοιχείων.

Τη διαδικασία διόρθωσης αναλαμβάνουν τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Αρχικά θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό παραστατικό με τα στοιχεία του αρχικού εσφαλμένου παραστατικού και στη συνέχεια να εκδοθεί νέο, ορθό παραστατικό, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος.

Παραστατικά

Παράλληλα, με τη νέα απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν για διάστημα πέντε ετών όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αίτηση επιδόματος θέρμανσης, καθώς και τα παραστατικά αγοράς καυσίμων ή θερμικής ενέργειας, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε ενδεχόμενο φορολογικό ή διοικητικό έλεγχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Η έκδοση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στον ΑΦΜ του αιτούντος που υποβάλλει την αίτηση μέσω TAXISnet. Στις πολυκατοικίες, τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας είτε στον ΑΦΜ που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του σχετικού προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραστατικά οφείλουν να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ μέσω των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών, είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (e-send) είτε μέσω της πλατφόρμας myDATA, με πλήρη και ορθά στοιχεία.

Πληρωμές

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου ολοκληρώθηκε η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης καθώς καταβλήθηκαν 41,05 εκατ. ευρώ σε 868.466 δικαιούχους για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2026. Συνολικά για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 το ύψος της κρατικής στήριξης διαμορφώθηκε στα 165,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 124,2 εκατ. ευρώ είχαν καταβληθεί ως προκαταβολή τον Δεκέμβριο του 2025.