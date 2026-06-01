Η Τζένη Θεωνά υποδέχθηκε το καλοκαίρι με οικογενειακές στιγμές και φωτογραφίες από τις πρώτες βουτιές του μικρότερου γιου της, ο οποίος είναι πλέον οκτώ μηνών.

Το απόγευμα της Δευτέρας (1/6), η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από την ημέρα που πέρασε με την οικογένειά της στην πισίνα του σπιτιού τους.

«Ξεκίνησε αυτή η σεζόν. Το πρώτο μας καλοκαίρι. Και είναι ωραίο να ζεις σε μια φούσκα. Για λίγο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, που έχουν αποκτήσει δύο γιους, φαίνεται πως αξιοποίησαν τον καλό καιρό για στιγμές χαλάρωσης και παιχνίδι με τα παιδιά τους, με τις φωτογραφίες να συγκεντρώνουν πολλά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.