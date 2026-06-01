Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους και οι δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχικά στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή είχαν οδηγηθεί να απολογηθούν 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος, αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.