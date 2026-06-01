Για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του ότι πάσχει από καρκίνο, τον Ιανουάριο του 2026, ο Κέβιν Κίγκαν μίλησε για τη μεγάλη μάχη και για το πώς έμαθε τα άσχημα μαντάτα.

Ο θρυλικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της εθνικής Αγγλίας, που είναι πλέον 75 ετών, εμφανίστηκε δημόσια στο αγαπημένο του Νιούκαστλ και παραδέχτηκε ότι δίνει καθημερινή μάχη αφού έχει καρκίνο σε τέταρτο στάδιο.

«Ήμουν σε ένα τροχαίο ατύχημα και εξαιτίας αυτού έπρεπε να χειρουργηθώ. Έκανα τον υπέρηχο για την επέμβαση, ανακάλυψαν ότι είχα καρκίνο. Είπαν ότι είχαν έναν απόλυτα κορυφαίο γιατρό για την καταπολέμηση αυτού που έχω, δηλαδή καρκίνου τέταρτου σταδίου».

«Έτσι πήγα να τον συναντήσω. Είναι οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε ήξερα ότι δεν θα περπατούσα μόνος.»

«Είπε, “Κέβιν, αυτή η νέα θεραπεία έχει τρομερό ποσοστό επιτυχίας”. Ρώτησα, “Ποιο είναι το δικό σου ποσοστό επιτυχίας;” Είπε, “33%”. Νόμιζα ότι θα ήταν 80%, 90%. 33%!»

«Είμαι ακόμα εδώ αυτή τη στιγμή.»

Το τέταρτο στάδιο σημαίνει ότι η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος από εκεί που ξεκίνησε.

Former England captain and manager Kevin Keegan has revealed he has stage four cancer.



Stage four is the most advanced stage of cancer, and means the disease has spread to other parts of the body.



Keegan's family originally disclosed he was battling cancer in January, after the… pic.twitter.com/FuWEvz5mlg — BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2026

Η Νιούκαστλ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίγκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρει: «Ο Κέβιν κατέχει μια μοναδική και πολύτιμη θέση στην ιστορία της Νιούκαστλ και στις καρδιές των υποστηρικτών μας. Το πάθος, η ηγεσία και η σύνδεσή του με τον σύλλογο και την πόλη έχουν διαμορφώσει μερικές από τις πλέον αξέχαστες στιγμές μας. Όλοι στον σύλλογο στηρίζουν τον Κέβιν και στέλνουν δύναμη και τις καλύτερες ευχές σε αυτόν και την οικογένειά του για το ταξίδι που έχει μπροστά του. Ο Κέβιν θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ” κι ελπίζουμε να τον ξαναδούμε σύντομα».

Ο Κίγκαν αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, το Αμβούργο, η Σαουθάμπτον και η Νιούκαστλ.

Ο Κέβιν Κίγκαν υπήρξε ένας από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αγωνιζόμενος σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Αμβούργο, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπλακτάουν, ενώ ως προπονητής έκατσε στους πάγκους των Νιούκαστλ, Φούλαμ, εθνικής Αγγλίας και Μάντσεστερ Σίτι.

Νικητής της Χρυσής Μπάλας τόσο το 1978 όσο και το 1979, ο «King Kev», όπως τον αποκαλούσαν, είναι 75 ετών πλέον και θα πρέπει να ετοιμαστεί για τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.