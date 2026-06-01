«Η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα. Ανοίγει εδώ ένα παράθυρο στο μέλλον, στις εξελίξεις, στις καινοτομίες σε έναν κλάδο που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε να προσαρμόζεται και να πρωτοπορεί», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της τοποθέτησής του στα Ποσειδώνια 2026.

«Με πνεύμα ανοιχτό να εντοπίζει ευκαιρίες μέσα σε δυσκολίες, να χαράζει σταθερή πορεία σε ταραγμένα νερά, αλλάζοντας και όταν χρειαστεί. Πάντα πιστός κλάδος στην αποστολή να ενώνει και να τροφοδοτεί. Είναι κάτι το οποίο για όλους εμάς αποτελεί πηγή υπερηφάνειας αλλά και έμπνευσης.

Οι Έλληνες ναι, μπορούν να πρωταγωνιστούν στους ωκεανούς του πλανήτη με την εξωστρέφεια και την ευελιξία να γίνονται πλεονεκτήματα που μας πάνε μακριά όταν συνοδεύονται από γνώση και από σκληρή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί και σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας».

«Είναι σαφές όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ναυτιλία ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει από εμάς χωρίς εμάς. Γύρω από τον κλάδο αυτό έχει χτιστεί ένα ευρύ πλέγμα συνεργειών με πολλούς βραχίονες από τη ναυπηγοεπισκευαστική και τα logistics, μέχρι τις ναυτασφαλίσεις και τις νέες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε μια εποχή που πολλές οικονομίες αναζητούν τρόπους για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης».

Ο πρωθυπουργός Κυρικάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο την Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια

Η συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών

Αναφερόμενος στη συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών είπε: «Οι Έλληνες εφοπλιστές βγαίνουν και στη στεριά με επενδύσεις στον τουρισμό και στην ενέργεια, δημιουργώντας ένα έντονο αποτύπωμα τόσο συλλογικά ως ένωση αλλά και τόσο ατομικά.

Και θέλω ενδεικτικά να αναφερθώ στην ανακατασκευή περίπου 50 σχολείων στη Θεσσαλία, μετά από αίτημα το οποίο κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση αμέσως μετά την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ, να αναφερθώ στις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στις πολύ σημαντικές έκτακτες ενισχύσεις της εθνικής μας άμυνας αλλά και της πολιτικής προστασίας.

Είναι δράσεις που δίνουν συνέχεια στη μεγάλη παράδοση των ευεργετών και νομίζω ότι στον τομέα αυτό μπορεί να ‘μαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι και πιο δημιουργικοί. Γιατί μπορεί τα ατσάλινα κήτη να ταξιδεύουν στις πιο μακρινές θάλασσες αλλά η ψυχή της ελληνικής ναυτιλίας παραμένει πάντα γειωμένη σ’ αυτόν τον τόπο. Με τη ναυτιλία να στέκεται δίπλα στην πολιτεία αλλά και την πολιτεία να στέκεται δίπλα στη ναυτιλία όποτε αυτή το χρειαστεί, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι Έλληνες εφοπλιστές το γνωρίζουν πολύ καλά και το έχουμε κάνει μεθοδικά τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες οι οποίες ερχόντουσαν από το παρελθόν».

Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Αρκεί να αναλογιστεί κανείς όπως ειπώθηκε ότι το 90% του παγκοσμίου εμπορίου λίγο πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού εμπορίου γίνεται μέσω θαλάσσης. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν μιλάμε για τα προϊόντα πετρελαίου άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα μεταφράζεται αυτόματα και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική γεωπολιτική αλλά και οικονομική δύναμη προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LΝG ανήκει στους Έλληνες πλοιοκτήτες. Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία όχι μόνο προφανώς απ’ τα δικά μας λιμάνια αλλά όπως είδαμε καλύπτοντας ανάγκες άνω των 170 χωρών. Είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Καθιστώντας στη χώρα μας ένα σημαντικό παίκτη με ένα ρόλο διεθνώς με σημαντική διαπραγματευτική επιρροή αλλά και με ευθύνη να προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις ζωές των ναυτικών πάνω στους οποίους στηρίζεται εξάλλου η παγκόσμια ανάπτυξη και η ευημερία.

Η Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο πριν από κάποιους μήνες είχε ως κεντρικό θέμα της προεδρίας την οποία είχε για ένα μήνα στο συμβούλιο ασφαλείας του οργανισμού ηνωμένων εθνών την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και αποδείχτηκε αυτή δυστυχώς με προφητική επιλογή».

Και συνέχισε: «Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική ναυτιλία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα ΨΑΡΑ, η οποία μάλιστα είναι και εξοπλισμένη με ένα ελληνικής κατασκευής antidrone σύστημα τον Κένταυρο ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι επιχειρησιακά έτοιμος να αναχαιτίσει επιθέσεις με drones κατά τις ίδιες τις φρεγάτες αλλά και κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή».

Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status των στενών του Ορμούζ όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν και το ζήτημα αυτό προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο συμβούλιο ασφαλείας».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Σε μια εποχή όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις δοκιμάζουν την παγκόσμια οικονομία η κλιματική κρίση απαιτεί μετριασμό των εκπομπών ρύπων σ’ όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων προφανώς και στη ναυτιλία. Και πράγματι η πράσινη μετάβαση είναι μία επένδυση στο μέλλον και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Πιστεύω στην πράσινη μετάβαση εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί πια στην τρίτη παγκοσμίως θέση ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην ένατη θέση παραγωγής αιολικής ενέργειας έχουμε μετατρέπει σε μία χώρα που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στους γείτονες μας στα Βαλκάνια».

«Είμαστε ανοιχτοί στο να ανοίξουμε τη συζήτηση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ως προς την πυρηνική πρόσδεση για χρήση που αφορούν την ελληνική ναυτιλία. Αλλά είμαι και πραγματιστής και η μετάβαση η πράσινη είναι απαραίτητη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ξέρουμε καλά ότι οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος μεταφοράς προϊόντων αυτόματα στους τελικούς χρήστες και αυτό σε μία εποχή αυξημένου πληθωρισμού δεν μπορεί να είναι αποδεκτό», είπε ακόμα.

Προειδοποίησε ότι: «Η πρωτοκαθεδρία μας αυτή δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό μιας υπέρμετρης φιλοδοξίες με μέτρα που μπορεί να είναι ανώφελα ή και τιμωρητικά. Οφείλουμε να εστιάσουμε σε εφικτούς στόχους και να υπερθεματίζω σε αυτό που είπε η κυρία πρόεδρος ότι παγκόσμια ναυτιλία επιβαρύνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με κάτι λιγότερο από δύο τοις 100 την ίδια στιγμή που μεταφέρει το 90 τοις 100 του παγκόσμιου εμπορίου. Πρέπει να εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε νέα καύσιμα και σε νέες τεχνολογίες γνωρίζοντας ότι μέχρι αυτή η μετάβαση να προωθηθεί σε μεγάλη κλίμακα θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι θα πρέπει να χαράξουμε ένα δρόμο ο οποίος να είναι οικονομικά λογικός και να μην επιβαρύνει πρόσθετα την παγκόσμια ναυτιλία».

«Αν θέλουμε», τόνισε, «πραγματικά η Ευρώπη να παραμείνει μία ακμάζουσα οικονομία πρέπει να βγάλουμε τις παρωπίδες επιλέγοντας μία κοινή στρατηγική η οποία θα χτίσει πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας αντί δική μας αδρανή ευνοεί τελικά τρίτους που δεν έχουν αντίστοιχες δεσμεύσεις. Έτσι θεωρώ δεδομένο ότι ενστάσεις και άλλων ναυτιλιακών κρατών μελών θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της κοινής γραμμής για τις διαβουλεύσεις ώστε να έχουμε μία εφαρμόσιμη συμφωνία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μία συμφωνία η οποία θα η οποία θα ευθυγραμμίζει το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο υψώνοντας και αναχώματα στον προστατευτισμό και το κατακερματισμό. Η ναυτιλία είναι ένας τομέας στρατηγική σημασίας για την Ευρώπη».

Αναφερόμενος επίσης στα ελληνικά ναυπηγεία τόνισε: «Στη Σύρο στη Χαλκίδα στο Σκαραμαγκά στο Πέραμα Σαλαμίνα εκεί που συντηρούνται τώρα τα σκαριά της ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά κατασκευάζονται και μπλοκ με τις πολεμικές μας φρεγάτες είναι δημιουργικές κυψέλες δίπλα στη θάλασσα που προσφέρουν δουλειές και καλές αποδοχές εργαζόμενους αλλά και τεχνογνωσία και κυρίως αμυντική αυτονομία στην πατρίδα. Είμαστε υπερήφανοι επίσης για την δυναμική των λιμανιών του Πειραιά της Θεσσαλονίκης της Ηγουμενίτσας του Ηρακλείου της Καβάλας από τη διαχείριση είμαστε χαρούμενοι για το ενδιαφέρον που προσελκύουν λιμάνια όπως η Ελευσίνα και το Ναύπλιο αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να σταθούμε και πάνω στο πιο μικρό νησιωτικό λιμάνι που δέχεται καθημερινά επισκέπτες από τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι για τον ακτοπλοΐα μας η οποία συνδέει τα νησιά μας με την ενδοχώρα μεταφέρονται με ασφάλεια δεκάδες εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο».

Τέλος, δήλωσε όπως είπε αισιόδοξος ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς για πολλές δεκαετίες μπορεί να βρισκόμαστε σε μια τέλεια καταιγίδα την ώρα που η δίδυμη μετάβαση έχει πρόσθετες απαιτήσεις και στη ναυτιλία αλλά η διορατικότητα ο ρεαλισμός αλλά και τόλμη που έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα όπλα απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται. Στην πορεία αυτή η ελληνική πολιτεία θα παραμείνει ένας σύμμαχος και ένας αρωγός αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τον τόπο όσο και τον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο που παίζει για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα αντιμετωπίζοντας την ναυτιλία ως ένα μοναδικό παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας σε έναν αβέβαιο κόσμο και ως ένα δυναμικό βατήρα που εκτείνεται την εμβέλεια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε κάθε μεριά του πλανήτη. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να πάμε πιο μακριά».

Μελίνα Τραυλού στα «Ποσειδώνια 2026»

«Ευχαριστώ τον Κ. Μητσοτάκη που αναγνωρίζει έμπρακτα τη ναυτιλία των ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας» είπε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού αναφερόμενη στον πρωθυπουργό.