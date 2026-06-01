Σε κρίση εισέρχεται ο «Κόσμος – Πράσινη Συμφωνία», μετά την παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από τη γραμματεία του κόμματος και την προαναγγελία της πλήρους αποχώρησής του στις αρχές Ιουλίου.

Η εξέλιξη, που έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του συμπροέδρου Νίκου Ράπτη, ανοίγει νέο κύκλο αβεβαιότητας για το μέλλον της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων σχηματισμών στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η αποχώρηση του Πέτρου Κόκκαλη έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο ίδιος δεν υπήρξε απλώς ιδρυτικό στέλεχος ή γραμματέας του κόμματος. Ήταν ο βασικός πυλώνας του εγχειρήματος, το πρόσωπο που επιχείρησε να δώσει στην πράσινη ατζέντα διακριτή πολιτική έκφραση και να τη συνδέσει με τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά.

Η απόφασή του αφήνει τον Κόσμο χωρίς το κεντρικό του σημείο αναφοράς, τόσο οργανωτικά όσο και πολιτικά. Και αυτό σε μια στιγμή κατά την οποία ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος βρίσκεται ήδη σε αναταραχή, με εσωτερικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις περί συνεργασιών και αναζήτηση νέων ισορροπιών.

Ο Νίκος Ράπτης, στην ανάρτησή του, δεν επιχείρησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Αντιθέτως, χαρακτήρισε τον Πέτρο Κόκκαλη «ουσία και κινητήρια δύναμη» του Κόσμου, σημειώνοντας ότι η παραίτησή του «ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσει στα καθήκοντα του συμπροέδρου, παρότι θα παραμείνει στη γραμματεία μέχρι να ολοκληρωθεί ο «οργανωτικός επίλογος» του κόμματος.

«Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα», σημείωσε, καλώντας τα μέλη και τα στελέχη που επιθυμούν να συνεχίσουν σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 το πρωί.