Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας συγκλονίζεται από την εν ψυχρώ δολοφονία της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες των γειτόνων στο ΕΡΤnews κάνουν λόγο για συνεχείς καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού που αναστάτωναν τη γειτονιά. Είχαν ακούσει κατ΄ επανάληψη -υποστηρίζουν- το θύμα να φωνάζει: «Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία».

Τι υποστηρίζει ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του

Ο 41χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του στους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να στέκεται πάνω από το κρεβάτι κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε μεταξύ τους συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το όπλο, πριν της επιτεθεί θανάσιμα.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της πάρω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες και βρισκόταν κοντά στον χωρισμό, ενώ υποστήριξε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Το χρονικό της σύλληψης

Λίγα λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, ο 41χρονος φέρεται να άνοιξε την πόρτα έχοντας εμφανή ίχνη αίματος πάνω του, ενώ η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, δίπλα στο κρεβάτι, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μαχαίρι βρέθηκε τοποθετημένο στο χέρι της.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος

Η πιο τραγική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

