Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών.

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός, που είχε φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της ΑΕΚ και της Μπολόνια, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο τροχαίο δυστύχημα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε επί εννέα ημέρες, υπέκυψε τελικά, σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1992 στα Ιωάννινα, είχε ύψος 1μ.89 και αγωνιζόταν ως αμυντικός. Χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής στις 24 Μαρτίου 2016 και κατέγραψε 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ακολούθως έκανε καριέρα στην Ιταλία, παίζοντας στην Κάλιαρι, αλλά και στην Μπολόνια με την οποία κατέγραψε 71 συμμετοχές. Φόρεσε επίσης τη φανέλα της ΣΠΑΛ και της Μπάρι προτού επιστρέψει στην Ελλάδα.

Αγωνίστηκε σε 46 αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ και ακολούθησαν οι θητείες του σε Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια πριν επιστρέψει στη χώρα μας για τον Παναιτωλικό, όπου και έκλεισε την καριέρα του.