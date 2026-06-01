Ο Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών σκορπίζοντας θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η UEFA έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου για την απώλεια του με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του πρώην διεθνούς της Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η SPAL και η Σαμπντόρια. Επίσης, συμμετείχε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν».