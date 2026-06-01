Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου Λευτέρης Κογκαλίδης.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης εργάστηκε επί χρόνια στην ΕΡΤ3 ως αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων συνδέοντας απόλυτα την καριέρα το με το τρίτο κανάλι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Έσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και “Θ” της Θεσσαλονίκης.

Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991-2013 την εκπομπή Ράδιο-Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το β΄ πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κωστάλα.

Διετέλεσε εξάλλου ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 1970-80. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από τριάντα τραγούδια. Διετέλεσε επίσης συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί έξι χρόνια.

Ήταν μέλος της Οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Παρακολούθησε για 30 χρόνια το Φεστιβάλ Midem στις Κάννες.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης είχε δωρίσει πέρυσι μέρος του αρχειακού του υλικού στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο).