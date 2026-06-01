Η Ράνια Τζίμα σχολίασε τη νέα γυναικοκτονία που συγκλονίζει τη χώρα, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (1/6), εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τη συχνότητα με την οποία καταγράφονται αντίστοιχα εγκλήματα.

Η δημοσιογράφος επισήμανε ότι πρόκειται για την πέμπτη γυναικοκτονία που καταγράφεται από τις αρχές του έτους, υπενθυμίζοντας ότι το 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 19 αντίστοιχες υποθέσεις.

«Αυτή είναι η πέμπτη γυναικοκτονία για φέτος. Δεκαεννέα γυναικοκτονίες είχαμε πέρυσι. Δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο εκείνο κατά το οποίο η πολιτεία θα πρέπει να προβληματιστεί για το νομικό πλαίσιο γύρω από αυτού του είδους τα εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του 41χρονου περί άμυνας, η Ράνια Τζίμα σημείωσε πως, με βάση τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, η εκδοχή αυτή δημιουργεί ερωτήματα.

«Δεν έχουμε πόρισμα του ιατροδικαστή, αλλά δεν στηρίζεται το αφήγημα του δράστη. Διότι, αν κάποιος βρίσκεται σε άμυνα, δεν έχει κανένα λόγο να καταφέρει δέκα μαχαιριές στον άνθρωπο που έχει από πάνω του ή δίπλα του», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στην έμφυλη διάσταση των εγκλημάτων αυτών, τονίζοντας πως απαιτείται ευρύτερη συζήτηση γύρω από το φαινόμενο.

«Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε αυτόν τον επιβαρυντικό παράγοντα της έμφυλης διάστασης αυτών των εγκλημάτων. Δραματικά πρόσωπα και τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας. Δεν τα σκέφτηκε ούτε αυτά. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Δεν τον ανέστειλε τίποτε», πρόσθεσε.