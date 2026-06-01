Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών και μετά την γνωστοποίηση του θανάτου του, ΕΠΟ και Super League, αλλά και ομάδες του εξωτερικού εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε…».

Από την πλευρά της η ανακοίνωση της Super League τονίζει:

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».

Συλλυπητήρια από Μπολόνια και Νάπολι

Ο Μάριος Οικονόμου είχε μία μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας με τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, Σπαλ, Μπάρι και Σαμπντόρια.

«Αντίο Μάριε, έφυγες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», ανάφερε η ανάρτηση της Μπολόνια.

Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026

«Ο πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και ολόκληρη η Νάπολι εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, αμυντικού με μακρά πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο», τονίζει στην ανάρτησή της η Νάπολι.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 1, 2026

Τέλος, η Κοπεγχάγη ανέφερε: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ας τιμηθεί η μνήμη του Μάριου Οικονόμου».