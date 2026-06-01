Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών βυθίζοντας στην θλίψη ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι «μάχες» που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα…

Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ».