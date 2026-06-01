Καθηλωτικό το φινάλε για την αγαπημένη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, μυστικά αποκαλύπτονται, λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα, σε δύο συγκλονιστικά επεισόδια γεμάτα ένταση, ανατροπές και δυνατές συναισθηματικές στιγμές.

Ένα μεγάλο τηλεοπτικό φινάλε, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Επεισόδιο 59

Η Άντζελα µε την Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αµερική κι η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Η Λένα και ο Αντρέας συναντιούνται για να καταστρώσουν το σχέδιο διάσωσης του παιδιού της Λένας από τα νύχια της Αλεξάνδρας. Ο Χρόνης όμως έχει ακολουθήσει την Λένα και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους με άγριες διαθέσεις ! Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα την Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν µαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συµβεί µε την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη. Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχµάλωτη», προκειµένου να µη φύγει και σκάσει η βόµβα µε το εµπόρευµα όπλων στα χέρια του.

Δείτε το τρέιλερ