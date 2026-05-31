Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Στο 23ο επεισόδιο, είναι και επισήμως η τελευταία μέρα του Σπύρου στο μαγαζί και εκείνος αποφασίζει να μοιράσει ένα αναμνηστικό δώρο σε όλους… εκτός από την Έφη.

Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας χρησιμοποιεί τη Φρόσω για να ζηλέψει η Σταυρούλα και εκείνη πέφτει στην παγίδα του.

Παράλληλα, στο μανάβικο, ο Αντώνης μαθαίνει ότι σύντομα πρέπει να μετακομίσει και με τη βοήθεια της Ρένας ανακαλύπτει την κωμικοτραγικότητα του να ψάχνεις σπίτι στη σημερινή Αθήνα. Τέλος, ένα μικρό ατύχημα στα τυριά κάνει τον Περικλή να μάθει τον πιο κρυφό φόβο της Χαριστέλλας… το αίμα.

Guest: Αγγελική Ξενία

ΣΕΝΑΡΙΟ: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PEDIO PRODUCTIONS