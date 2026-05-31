Στην αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ 2026 συμπεριλήφθηκε ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, ενώ εκτός έμεινε ο Λουίς Σουάρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει αρχίσει και οι ομάδες ανακοινώνουν, η μία μετά την άλλη, τις αποστολές τους. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, αυτή της Ουρουγουάης, υπάρχει και ελληνικό χρώμα, καθώς βρίσκεται σε αυτή ο Πελίστρι.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι ένας από τους παίκτες που επέλεξε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής έναν ποδοσφαιριστή-θρύλο για την Ουρουγουάη, τον Λουίς Σουάρες που είναι 39 ετών πλέον.

Αυτό θα είναι το δεύτερο Μουντιάλ στο οποίο θα συμμετάσχει ο Πελίστρι, ο οποίος έχει 39 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Ουρουγουάης, καθώς ήταν στην αποστολή και το 2022.

Η αποστολή της Ουρουγουάης

Τερματοφύλακες: Μέλε, Ροσέτ, Μουσλέρα

Αμυντικοί: Βαλέρα, Αραούχο, Χιμένες, Μπουένο, Κάσερες, Ολιβέρα, Πικέρες, Βίνια

Μέσοι: Ουγκάρτε, Μαρτίνες, Μπεντανκόρ, Βαλβέρδε, Κανόμπιο, Σανάμπρι, Ντε Αρασκαέτα, Ντε λα Κρουζ, Σάλαζαρ, Πελίστρι, Αραούχο, Ροντρίγκες

Επιθετικοί: Αγκίρε, Βίνιας, Νούνιες