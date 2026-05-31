Τον διορισμό του Τομ Μπάρακ ως ειδικού προεδρικού απεσταλμένου σε Συρία και Ιράκ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο, θα διοριστεί ειδικός προεδρικός απεσταλμένος στη Συρία και, παράλληλα, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος στο Ιράκ, καθώς προωθούμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράκ και οι σχέσεις μας μαζί τους συνεχίζουν να ενισχύονται!

Ο Τομ θα παραμείνει πρέσβης στην Τουρκία και θα ενεργεί με την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που έχει επιτελέσει ο Τομ Μπάρακ, καθώς και τη συνεχή προθυμία του να υπηρετεί τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».