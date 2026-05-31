Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 13-12, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Γυναικών και θέλει ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με δύο γρήγορα γκολ της Σάντα και πολύ καλές άμυνες, για να φτάσει στο 3-0, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει σε παίκτρια παραπάνω.

Οι φιλοξενούμενες, όμως, χρειάστηκαν ακριβώς 100 δευτερόλεπτα για να εξουδετερώσουν το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα, με τη Μουλχάουτσεν να ευστοχεί σε πέναλτι (για το οποίο υπήρξε ανεπιτυχές challenge από τον Γιώργο Ντόσκα), την Ξενάκη να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια και ξανά τη Μουλχάουτσεν να ισοφαρίζει στην κόντρα.

Οι δύο τερματοφύλακες πιστώθηκαν από μία καλή επέμβαση σε παίκτρια λιγότερο και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε 3-3.

Οι «ερυθρόλευκες» ξαναπήραν τον έλεγχο του αγώνα στη δεύτερη περίοδο και, με νέο σερί 3-0, πήραν εκ νέου “αέρα” τριών τερμάτων (6-3), χάρη σε γκολ της Τορνάρου, της Αντριους και της Τριχά με πέναλτι.

Σε πλήρη αντίθεση με τον δεύτερο τελικό, ο Ολυμπιακός είχε υπομονή και καλές επιλογές και εκτελέσεις στην παίκτρια παραπάνω και αυτή τη φορά κατάφερε να συντηρήσει το προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο με 8-5.

Επιπρόσθετα, η Κική Λιόση είχε να διαχειριστεί τις δύο ποινές των Ξενάκη και Μουλχάουτσεν, ενώ ο ΝΟΒ είχε 1/6 στην παίκτρια παραπάνω.

Με ένα γκολ της Κουρέτα στην κόντρα, από ασίστ της Σάντα, η πειραϊκή ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο +4 (9-5) στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου και έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι.

Ακόμη κι όταν η Κοτσιώνη απέκρουσε σε κόρνερ πέναλτι της Σιούτη, η ίδια παίκτρια σκόραρε στην εξέλιξη της φάσης, διατηρώντας και το ψυχολογικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό.

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, δύο διαδοχικά τέρματα της Βουλιαγμένης στα ίσια, από Γιάουστρα και Φουράκη, έριξαν μετά από ώρα τη διαφορά στα δύο γκολ (11-9), όμως μία κακή εκτίμηση της Κοτσιώνη σε σουτ της Νίνου έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου.

Οι φιλοξενούμενες δεν τα παράτησαν, προσπάθησαν ως το τέλος για την ανατροπή, αλλά έχασαν δύο ευκαιρίες με παίκτρια παραπάνω να πλησιάσουν στο γκολ και απλά η Φουντωτού διαμόρφωσε το τελικό 13-12 στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου 1, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.