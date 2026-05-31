Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας φέρεται να βρέθηκε έξω από κατοικία κρατώντας αλυσοπρίονο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλυσοπρίονο δεν βρισκόταν σε λειτουργία, ωστόσο ο άνδρας φέρεται να απειλούσε, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν μία γυναίκα και ένα παιδί. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια είναι η σχέση τους με τον άνδρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή του υπόπτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού.