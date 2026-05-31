Καλεσμένος του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Αιμίλιος Χειλάκης, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του και τα συναισθήματα που εξακολουθούν να τον συνοδεύουν μετά το δύσκολο αυτό «αντίο».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τη στιγμή της απώλειας, εξηγώντας πως, όσο λογικός άνθρωπος κι αν θεωρεί τον εαυτό του, μπροστά σε ένα τόσο βαθύ προσωπικό βίωμα κυριαρχεί μόνο το συναίσθημα.

«Είμαι άνθρωπος της λογικής, αλλά όταν φεύγει ένα δομικό κομμάτι της ύπαρξής σου, δεν υπάρχει λογική. Είναι καθαρό συναίσθημα. Δεν έχεις κάτι να αντιτάξεις, ούτε μπορείς να είσαι πιο ψύχραιμος. Απλώς αφήνεσαι σε αυτό», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια περιέγραψε μια εικόνα που, όπως είπε, επέστρεφε διαρκώς στο μυαλό του μετά τον θάνατο της μητέρας του.

«Μόλις έφυγε η μητέρα μου, για μέρες θυμόμουν μια στιγμή από όταν ήμουν πέντε χρονών. Ήμασταν δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, τρώγαμε καρπούζι και φέτα μετά το μπάνιο, καλοκαίρι. Πώς γύρισα 51 χρόνια πίσω; Δεν είχα αυτή την ανάμνηση συνειδητά».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε πως αυτή η εικόνα συμβόλιζε κάτι βαθύτερο από μια απλή παιδική ανάμνηση.

«Μέσα μου ένιωσα πως έφυγε η στιγμή της ασφάλειας. Αυτή η οικογενειακή ασφάλεια. Το καρπούζι, η φέτα, το 1975, κάτω από μια ελιά στο Πόρτο Γερμανό μετά το μπάνιο. Αυτή την εικόνα κουβαλούσα για περίπου έναν μήνα».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν οι δύσκολες στιγμές του αποχαιρετισμού στο νοσοκομείο που έμειναν χαραγμένες μέσα του.

«Δεν κουβαλούσα την εικόνα της μητέρας μου στη ΜΕΘ, ενώ την αποχαιρετούσα για μία εβδομάδα. Θα ήταν ίσως το λογικό. Όμως μου ήρθε εκείνη η εικόνα», είπε κλείνοντας τη συγκινητική εξομολόγησή του.