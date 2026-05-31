Ο Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης και η Euroleague τον αποθέωσε με ανάρτησή της στα social media.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 13 ετών, καθώς η τελευταία φορά που είχαν καταφέρει κάτι τέτοιο ήταν το 2013. Συνδετικός κρίκος των δύο θριάμβων; Ο προπονητής.

Τόσο το 2013 όσο και το 2026 η ομάδα του Πειραιά είχε στον πάγκο τον Μπαρτζώκα, τον οποίο αποθέωσε η Euroleague. «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό», ανέφερε η λίγκα σε σχετική ανάρτηση, συνοδεύοντας το μήνυμά της από πολλές φωτογραφίες του τότε και του τώρα.

Φωτογραφίες από την επιτυχία του 2013 αλλά και τη φετινή, με τον Μπαρτζώκα να… ισοφαρίζει τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, υπό τις οδηγίες του οποίου κατακτήθηκαν τα άλλα δύο ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού (1997, 2012).