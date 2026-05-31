Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 17:49 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος και κατά συνέπεια η σιδηροδρομική κυκλοφορία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1324 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον σταθμό της Νέας Περάμου, αντίστοιχα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στις 18:30, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1324 (Πειραιάς – Κιάτο) αναχώρησε με καθυστέρηση 39 λεπτών από τον Σταθμό των Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) με 28 λεπτά από το Σταθμό της Νέας Περάμου, αντίστοιχα.