Με συνέντευξή της στο περιοδικό Atlantic, η πρώην οικονόμος του σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος πέθανε το 2019, μιλά για την αγαπημένη του γάτα Σουπέτ και το 1,5 εκατομμύριο που άφησε στο ζώο, το οποίο όμως δεν μπορεί να εισπράξει.

Τη λένε Σουπέτ και είναι ίσως η πιο διάσημη γάτα του πλανήτη. Ήταν η αγαπημένη γάτα του σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ, που έφυγε από τη ζωή το 2019. Η πολύτιμη συντροφιά του.

Αξεσουάρ από διάσημους οίκους μόδας, ιδιωτικά αεροπλάνα, σαμπάνιες. Η Σουπέτ ζούσε στη χλιδή.

Ο διάσημος μόδιστρος την «έλουζε» με δώρα. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Λάγκερφελντ της άφησε στη διαθήκη του 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Εκείνη όμως δεν έχει λάβει ούτε σεντ, σύμφωνα με την πρώην οικονόμο του σχεδιαστή, Φρανσουάζ Κασότ, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα της.

Γιατί δεν μπορεί να πάρει την κληρονομιά

Η γαλλική νομοθεσία, που δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η διαθήκη του Λάγκερφελντ βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, καθώς αμφισβητείται η πνευματική του κατάσταση κατά τη σύνταξή της.

«Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Δουλεύω με μερική απασχόληση για να τη συντηρήσω. Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του Καρλ Λάγκερφελντ».

Η Κασότ είναι και μάνατζερ της 14χρονης πλέον Σουπέτ. Διαχειρίζεται τον λογαριασμό της στο Instagram και φιλτράρει τις δεκάδες προτάσεις για εμπορικές συνεργασίες που φτάνουν καθημερινά, προσπαθώντας να διατηρήσει το «υψηλό προφίλ» που της είχε δώσει ο σχεδιαστής.