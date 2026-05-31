Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλίσεις σε μετεκλογικό επίπεδο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Mega, επανέλαβε ότι η επίσημη γραμμή του κόμματος παραμένει η αυτόνομη πορεία, ωστόσο υποστήριξε πως αυτό δεν σημαίνει πολιτική απομόνωση ή αποκλεισμό του διαλόγου μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων.

«Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, εφόσον τα αριθμητικά δεδομένα μετά τις εκλογές το επιτρέπουν, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί συζητήσεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Ο κ. Δούκας υποστήριξε πως, εάν διαμορφωθούν συνθήκες όπου οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τότε ο διάλογος δεν θα πρέπει να ξεκινήσει εκ των υστέρων αλλά νωρίτερα.

«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλίσεις και οι διαφωνίες», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στο ζήτημα της ηγεσίας ενός πιθανού μελλοντικού σχήματος συνεργασίας. Ερωτηθείς ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, ο δήμαρχος Αθηναίων απέφυγε να δώσει απόλυτη απάντηση, λέγοντας πως αυτό θα εξαρτηθεί από τους πολιτικούς συσχετισμούς.

«Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Για να εξηγήσει τη λογική των συνεργασιών, επικαλέστηκε ως παράδειγμα τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική σύμπλευση διαφορετικών δυνάμεων οδήγησε στην εκλογική ανατροπή απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική σε στελέχη του κόμματος, αφήνοντας αιχμές ότι αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από τις μετεκλογικές συνεργασίες προκαλούν σύγχυση στους ψηφοφόρους και επηρεάζουν δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τον χώρο της Κεντροαριστεράς και τις πιθανές συγκλίσεις μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης επανέρχεται στο προσκήνιο, την ώρα που η επίσημη θέση της Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να παραμένει υπέρ της αυτόνομης πορείας.

