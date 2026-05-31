Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γκουίντο Ροντρίγκες, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια, σύμφωνα με όσα αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος.

Τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τους «ερυθρόλευκους» είναι ήδη αρκετά και θα αυξηθούν, καθώς ακόμη ένα όνομα συνδέεται μαζί τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράος Εκρέμ Κονούρ, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκες, το συμβόλαιο του οποίου με τη Βαλένθια λήγει στις 30 Ιουνίου.

Ο 32χρονος Αργεντίνος χαφ ήταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του που κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, άρχισε την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ντεφένσα, Τιχουάνα, Αμέρικα, Μπέτις και Γουέστ Χαμ, πριν υπογράψει στη Βαλένθια τον περασμένο Ιανουάριο.

Πλην του Ολυμπιακού, ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκες, ο οποίος μετράει 30 συμμετοχές με την εθνική Αργεντινής, υπάρχει και από τη Βιγιαρεάλ.