Τον τρόμο έζησε μια έγκυος γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Λάρισα προ ολίγων ημερών και ειδικότερα την περασμένη Κυριακή, όταν αντίκρισε ξαφνικά έναν διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της, την ώρα που μαζί της ήταν και το μικρό παιδί της, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε.

Ο διαρρήκτης, έφτασε στο διαμέρισμα το οποίο και είχε στοχεύσει, κυριολεκτικά με κινηματογραφικό τρόπο, καθώς για να φτάσει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και όλα αυτά το πρωί, λίγο πριν τις 8 π.μ.

Μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα εισήλθε εντός του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε τις φωνές, ο άνδρας που μάλλον δεν είχε υπολογίσει ότι το διαμέρισμα δεν ήταν άδειο, αιφνιδιάστηκε και εκείνος με τη σειρά του, άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα.

Η γυναίκα άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και τον σύζυγό της τρέμοντας, καθώς εκτός του ότι είναι έγκυος εντός του διαμερίσματος υπήρχε και το άλλο της παιδάκι.