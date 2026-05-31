Μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague από τον Ολυμπιακό και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό video για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Το video έχει τις καλύτερες φάσεις του μεγάλου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ καταγράφει την διαδρομή των Πειραιωτών προς την κορυφή της Ευρώπης.

Φυσικά υπάρχουν οι έντονες στιγμές συγκίνησης των παικτών και του προπονητικού επιτελείου, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι αντιδράσεις των χιλιάδων φιλάθλων και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του τελικού.

Η αναρτηση της Euroleague αναφέρει:

«Την περασμένη Κυριακή γράφτηκε ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τον τίτλο έπειτα από 13 χρόνια, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό».

Δείτε το βίντεο: