Ο Μάριος Οικονόμου, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις εγκεφαλικής λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και δίνουν μικρά περιθώρια αισιοδοξίας στους γιατρούς. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα συνεχιστούν και για τις επόμενες 48 ώρες.

Ο 34χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εδώ και μία εβδομάδα, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το Σάββατο 23 Μαΐου και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο Μάριος Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024, φορώντας τη φανέλα του Παναιτωλικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία εκτός από την Ελλάδα και σε Δανία και Ιταλία.