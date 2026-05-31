Ο Ραχίμ Στέρλινγκ βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού περιστατικού στους δρόμους της Αγγλίας, μετά από τροχαίο ατύχημα με τη Lamborghini του στον αυτοκινητόδρομο M3. Μάρτυρας που βρέθηκε κοντά στο σημείο περιέγραψε με λεπτομέρειες τις κινήσεις του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Αγγλίας λίγο πριν από τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι οδηγούσε επικίνδυνα, άλλαζε λωρίδες χωρίς έλεγχο και δεν αντέδρασε στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις άλλων οδηγών. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψή του με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, σύμφωνα με τη Sun.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος οδηγούσε βαν και δεν επιθυμούσε να κατονομαστεί, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής, κοντά στον κόμβο 4 του αυτοκινητοδρόμου M3, στην περιοχή Μίνλεϊ του Χάμσαϊρ. Όπως ανέφερε, είδε μία Lamborghini να κινείται με ασταθή πορεία και να παρεκκλίνει από λωρίδα σε λωρίδα.

«Λίγο αφότου μπήκα στον M3 με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είδα μία Lamborghini να κάνει ζιγκ-ζαγκ. Παραλίγο να πέσει στο αριστερό προστατευτικό κιγκλίδωμα. Παρασυρόταν προς τα αριστερά, προς τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και λίγο έλειψε να συγκρουστεί. Σκέφτηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον οδηγό», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη προσπεράσει το όχημα από τη γρήγορη λωρίδα, όταν η Lamborghini παραλίγο να συγκρουστεί με το δικό του όχημα από τη δεξιά πλευρά.

«Του κόρναρα. Τον κοιτούσα και δεν νομίζω καν ότι μπορούσε να με ακούσει. Δεν κατάλαβε καν ότι του κόρναρα. Μπορούσα απλώς να διακρίνω έναν νεαρό άνδρα με λευκή φανέλα», είπε.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο αφού τον προσπέρασε. Όπως περιέγραψε, όταν έφτασε στην έξοδο του Μίνλεϊ (4Α) και κατευθυνόταν προς τη γέφυρα της υπερυψωμένης διάβασης, η Lamborghini πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από δίπλα του.

«Κινείτο γρήγορα στη λάθος πλευρά του δρόμου πάνω στη γέφυρα, με αποτέλεσμα τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα να χρειαστεί να κάνουν στην άκρη για να τον αποφύγουν», υποστήριξε.

Ο οδηγός του βαν ανέφερε επίσης ότι λίγο νωρίτερα είχε δει τον Στέρλινγκ περίπου 150 μέτρα πίσω του μέσω του καθρέφτη, πριν εμφανιστεί ξαφνικά δίπλα του.

«Συνέχισα να τον παρακολουθώ από τους καθρέφτες μου, γιατί ήταν αναπόφευκτο ότι θα συγκρουόταν. Καθώς κινούμουν αργά, παραλίγο να πέσει πάνω μου από πίσω. Μπήκε μπροστά μου και στη συνέχεια έστριψε απότομα αριστερά προς το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Χτύπησε το μπροστινό αριστερό μέρος του οχήματος και τα ελαστικά σηκώθηκαν περίπου τέσσερα πόδια στον αέρα. Το αυτοκίνητο περιστράφηκε περίπου κατά 180 μοίρες. Είμαι βέβαιος ότι θα συνέχιζε να κινείται αν δεν είχε χτυπήσει τους τροχούς του», δήλωσε.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε έχοντας περιστραφεί και αντικρίζοντας τα αυτοκίνητα που κινούνταν προς το μέρος του. Στη συνέχεια κάλεσε το 999, με τον χειριστή της αστυνομίας να του συστήνει να μην σταματήσει και να συνεχίσει την πορεία του, καθώς περιπολικό βρισκόταν ήδη κοντά στο σημείο έπειτα από αναφορές άλλων οδηγών.

Αργότερα, όταν επισκέφθηκε μια αποθήκη οικοδομικών υλικών για να παραλάβει υλικά, ενημερώθηκε από εργαζόμενους ότι ο οδηγός της Lamborghini ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ, αφού η σύλληψή του είχε ήδη δημοσιευθεί.

«Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Οι δρόμοι ήταν αρκετά γεμάτοι, καθώς ήταν περίοδος σχολικών διακοπών και πολύς κόσμος είχε βγει έξω για να απολαύσει τον καλό καιρό», είπε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η Αστυνομία του Χάμσαϊρ ανακοίνωσε ότι λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Πέμπτης δέχθηκε αναφορές για μία Lamborghini που συγκρούστηκε με προστατευτικά κιγκλιδώματα στον M3 με κατεύθυνση προς τα νότια, κοντά στον ανισόπεδο κόμβο του Μίνλεϊ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο περιστατικό και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο οδηγός, ένας 31χρονος άνδρας από το Μπέρκσαϊρ, συνελήφθη με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνης οδήγησης, κατοχής ναρκωτικής ουσίας κατηγορίας C και άρνησης παροχής δείγματος.

Οι πληροφορίες για τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο Στέρλινγκ

Πηγή προσκείμενη στον Ραχίμ Στέρλινγκ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολα για τον ποδοσφαιριστή και ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αντανακλά τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

«Ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη διετία για εκείνον και αυτό το περιστατικό τα συνοψίζει όλα. Την ώρα που πρώην συμπαίκτες του προετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκείνος μπορεί μόνο να το παρακολουθεί από μακριά», δήλωσε η πηγή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Στέρλινγκ στηριζόταν διαχρονικά στον διαλογισμό και σε άλλες πρακτικές ενσυνειδητότητας, ωστόσο έχει αναγνωρίσει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη.

«Προσπαθεί να είναι ο καλύτερος πατέρας και σύντροφος που μπορεί και αυτό τον έχει συντρίψει», ανέφερε η πηγή.

Άτομα κοντά στον πρώην διεθνή της Αγγλίας υποστηρίζουν ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα μετά τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Τσέλσι, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν και είχε ως αποτέλεσμα τον δανεισμό του στην Άρσεναλ.

Τον Φεβρουάριο εντάχθηκε στη Φέγενορντ της Ολλανδίας, ωστόσο η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται και ο ποδοσφαιριστής θα μείνει χωρίς συμβόλαιο.

Η ίδια πηγή δήλωσε ακόμη: «Ήταν ένας παραγωγικός διεθνής ποδοσφαιριστής που οδήγησε την εθνική Αγγλίας σε σημαντικές επιτυχίες την τελευταία δεκαετία και έχει φτάσει να αισθάνεται άχρηστος. Η ψυχολογική πίεση που του έχει ασκηθεί είναι αδύνατον να μετρηθεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται απομονωμένος.

«Από τη στιγμή που αγγίζει την μπάλα, του λένε ότι απέτυχε και ότι τελείωσε. Έχει δεχθεί χλευασμό και αποδοκιμασίες. Μετακόμισε στην Ολλανδία για να ξεφύγει και να ξαναβρεί την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αλλά η αρνητικότητα τον ακολούθησε. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο», ανέφερε.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ είναι αρραβωνιασμένος με την 30χρονη Πέιτζ Μίλιαν. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, ενώ ο ποδοσφαιριστής έχει ακόμη μία κόρη από προηγούμενη σχέση.