Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κι εσείς παραμείνατε στο κλεινόν άστυ. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να απολαύσετε τη μικρή αυτή ανάπαυλα, αφού στην Αθήνα υπάρχουν πολλά στέκια για ποτό ή φαγητό που μπορείτε να βγείτε και να απολαύσετε τον καλοκαιρινό καιρό.

Μάλιστα, στην πόλη υπάρχουν αρκετές ταβέρνες με αυλή -σε περίπτωση που θέλετε να βγείτε με την παρέα για φαγητό – σε ένα σκηνικό που δεν θυμίζει πόλη, οπότε είναι μια ιδανική επιλογή για να έχετε αυτή την αίσθηση της απόδρασης.

Κούβελος

Από τις πιο ιστορικές ταβέρνες στην πόλη, καθώς λειτουργεί από το 1908, ο Κούβελος στο Κουκάκι συγκαταλέγεται σε εκείνες τις γευστικές στάσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε στην περιοχή. Πανέμορφο και ευχάριστο το περιβάλλον –θυμίζει γειτονιά της παλιάς καλής Αθήνας τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στην αυλή με το χαλίκι και τα δεντράκια– με οικογενειακή ατμόσφαιρα, στο οποίο θα δοκιμάσετε νόστιμες προτάσεις της ελληνικής κουζίνας.

Γεν. Κολοκοτρώνη 66, Κουκάκι

Άμα Λάχει

Σε ένα όμορφο νεοκλασικό στην Καλλιδρομίου, εκεί όπου παλιά στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο των Εξαρχείων, το μεζεδοπωλείο Άμα Λάχει στης Νεφέλης σερβίρει νόστιμους παραδοσιακούς μεζέδες με επιρροές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το μενού ολοκληρώνεται με μια ψαγμένη λίστα από επιλεγμένες ελληνικές μπίρες και ούζα.

Μεθώνης 66 & Καλλιδρομίου, Εξάρχεια

Ρεμούτσικο

Μία από τις κλασικές επιλογές στην πόλη για το σωστά ψημένο κρατσανιστό παϊδάκι του. Το Ρεμούτσικο είναι μια οικογενειακή ταβέρνα στoν Άγιο Δημήτριο που θα λατρέψετε τόσο για την φιλική ατμόσφαιρα, όσο και για τα νόστιμα πιάτα του.

Αγ. Δημητρίου 120, Άγιος Δημήτριος