Η ιστορική επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της Γαλλίας, με το Παρίσι να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης λίγες ώρες μετά το τέλος του τελικού και τους πανηγυρισμούς να δίνουν τη θέση τους σε συγκρούσεις και εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Συμπλοκές μεταξύ πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και εκατοντάδες προσαγωγές, σημειώνονταν από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη γαλλική πρωτεύουσα, στον απόηχο της επικράτησης της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, αποτέλεσμα που χάρισε στους Παριζιάνους το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε 416 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 283 καταγράφηκαν στο Παρίσι.

Παράλληλα, επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εξ αυτών τραυματίστηκε σοβαρά στην πόλη Αζέν, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Από τους πανηγυρισμούς στα επεισόδια

Η ατμόσφαιρα στη γαλλική πρωτεύουσα άλλαξε γρήγορα μετά τη λήξη του αγώνα. Οι μαζικοί εορτασμοί των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν εξελίχθηκαν σταδιακά σε σκηνές έντασης, με μικρές εστίες επεισοδίων να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές και την κατάσταση να κλιμακώνεται όσο περνούσαν οι ώρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επανειλημμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν άμεσες συγκρούσεις με ομάδες ταραξιών.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το Παρίσι έδειχναν ένα σκηνικό μεγάλης αναταραχής, με οδοφράγματα να στήνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης χρησιμοποιώντας εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα.

Την ίδια ώρα, φωτιές ξέσπασαν σε κάδους απορριμμάτων, ενώ δεν έλειψαν οι συμπλοκές σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αποσύρθηκαν τα λεωφορεία από το κέντρο

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις αστικές συγκοινωνίες ανακοίνωσε την προσωρινή απομάκρυνση όλων των λεωφορείων που εκτελούσαν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι Αρχές επιχείρησαν να περιορίσουν τις συνέπειες των επεισοδίων και να αποτρέψουν περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και τη δημόσια τάξη.