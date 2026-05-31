Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η γενετική του καρκίνου στις γάτες δεν αποτελεί πλέον μυστήριο, μετά την ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για όγκους σε οικόσιτες γάτες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας προσπάθεια γενετικής χαρτογράφησης των καρκίνων στις γάτες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατανόηση του καρκίνου τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια πολύτιμη ανοιχτή βάση δεδομένων για μελλοντικές μελέτες σχετικά με τον καρκίνο των αιλουροειδών.

«Παρότι οι οικόσιτες γάτες είναι από τα πιο συνηθισμένα κατοικίδια, γνωρίζαμε πολύ λίγα για τη γενετική του καρκίνου σε αυτά τα ζώα… Μέχρι τώρα», δήλωσε ο Δρ Geoffrey Wood, καθηγητής Παθοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Guelph και συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Γενετικές ομοιότητες με τους ανθρώπινους καρκίνους

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα όγκων από σχεδόν 500 οικόσιτες γάτες που συλλέχθηκαν σε πέντε διαφορετικές χώρες. Η ομάδα διερεύνησε τις γενετικές μεταλλάξεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου και διαπίστωσε ότι πολλά από τα γονίδια που ευθύνονται για την εμφάνιση της νόσου είναι τα ίδια με εκείνα που παρατηρούνται σε καρκίνους ανθρώπων και σκύλων.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ήταν οι μεταλλάξεις που συνδέονται με επιθετικούς καρκίνους του μαστού στις γάτες.

Το γονίδιο που εμφάνιζε τις περισσότερες αλλοιώσεις στους μαστικούς όγκους των γατών ήταν το FBXW7, καθώς μεταλλάξεις του εντοπίστηκαν σε περισσότερους από τους μισούς όγκους που μελετήθηκαν.

Στον καρκίνο του μαστού στον άνθρωπο, οι μεταλλάξεις του FBXW7 συνδέονται με δυσμενέστερη πρόγνωση, γεγονός που συμφωνεί στενά με όσα παρατήρησαν οι ερευνητές στις γάτες.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εντόπισαν ομοιότητες μεταξύ καρκίνων γάτας και ανθρώπου που επηρεάζουν το αίμα, τα οστά, τους πνεύμονες, το δέρμα, το γαστρεντερικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Επειδή οι γάτες συχνά ζουν στο ίδιο περιβάλλον με τους ιδιοκτήτες τους, οι ερευνητές θεωρούν ότι ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο μπορεί να προέρχονται από κοινές περιβαλλοντικές εκθέσεις.

«Αυτή η μελέτη μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί αναπτύσσεται ο καρκίνος στις γάτες και στους ανθρώπους, πώς το περιβάλλον γύρω μας επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισής του και ενδεχομένως να ανακαλύψουμε νέους τρόπους πρόληψης και θεραπείας», ανέφερε ο Wood.

Ανακάλυψη στη χημειοθεραπεία γεννά ελπίδες για μελλοντικές θεραπείες

Οι ερευνητές δήλωσαν ιδιαίτερα ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματικά σε όγκους μαστού των γατών που έφεραν μεταλλάξεις στο γονίδιο FBXW7.

Αν και τα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν μόνο σε δείγματα ιστών στο εργαστήριο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ανακάλυψη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του μαστού τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους.

«Η πρόσβαση σε ένα τόσο μεγάλο σύνολο δωρισμένων ιστών μάς επέτρεψε να αξιολογήσουμε τις αποκρίσεις στα φάρμακα σε διαφορετικούς τύπους όγκων», δήλωσε ο Δρ Sven Rottenberg, συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, «με έναν τρόπο που δεν ήταν εφικτός σε αυτή την κλίμακα μέχρι σήμερα».

Η Bailey Francis, εκ των επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Wellcome Sanger Institute, σημείωσε ότι η έρευνα ενδέχεται να ωφελήσει και τους σκύλους. «Όταν η γνώση και τα δεδομένα κυκλοφορούν μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όλοι μπορούμε να επωφεληθούμε», ανέφερε.

Η προσέγγιση «One Medicine» ενώνει την υγεία ανθρώπων και ζώων

Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα έφερε κοντά επιστήμονες από το Wellcome Sanger Institute, το Ontario Veterinary College του Πανεπιστημίου του Guelph, το Πανεπιστήμιο της Βέρνης και αρκετά ακόμη ερευνητικά ιδρύματα.

Οι επιστήμονες προχώρησαν σε αλληλούχηση DNA από δείγματα ιστών που είχαν συλλεχθεί στο παρελθόν από κτηνιάτρους για διαγνωστικούς σκοπούς.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι θεραπείες που χρησιμοποιούνται ήδη στους ανθρώπους θα μπορούσαν μελλοντικά να δοκιμαστούν και στις γάτες. Παράλληλα, οι πληροφορίες που θα προκύψουν από κλινικές δοκιμές καρκίνου σε οικόσιτες γάτες ενδέχεται να συμβάλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών για ανθρώπινους ασθενείς.

Η συνεργατική αυτή στρατηγική είναι γνωστή ως προσέγγιση «One Medicine», η οποία ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ κτηνιατρικών και ιατρικών ερευνητικών ομάδων με στόχο τη βελτίωση της υγείας διαφορετικών ειδών.

Η Δρ Louise Van Der Weyden, ανώτερη συγγραφέας της μελέτης στο Wellcome Sanger Institute, δήλωσε ότι η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές εξελίξεις στη φροντίδα των γατών με καρκίνο. «Μπορούμε πλέον να κάνουμε τα επόμενα βήματα προς μια εξατομικευμένη ογκολογία για τις γάτες, ώστε να φτάσουμε το επίπεδο των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών που είναι ήδη διαθέσιμες για τους σκύλους με καρκίνο και, τελικά, για τους ανθρώπους».

* Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το EveryCat Health Foundation, τον όμιλο CVS Group, το Wellcome, το Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada και το Swiss National Science Foundation.