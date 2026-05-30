Ο κόσμος του Ολυμπιακού, από το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να δει τον Άλεκ Πίτερς και τη νέα χρονιά στον Πειραιά.

Και το έδειξε πάλι το βράδυ του Σαββάτου. Οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν στο σπίτι του αμερικανού άσσου και του μετέφεραν την επιθυμία τους να τον δουν στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού που βρέθηκε κοντά στον Πίτερς το βράδυ του Σαββάτου, ευχαρίστησε τον χαρισματικό σουτέρ για την προσφορά του στην ομάδα και για άλλη μια φορά του έκαναν σαφές πόσο πολύ θέλουν να παραμείνει, αφήνοντας την πρόταση της Αρμάνι.

Ο Πίτερς είχε 17 πόντους στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και 16 πόντους στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας μεταξύ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στο δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Αμερικανός φόργουορντ πάντως, κρατάει ακόμη “κλειστά τα χαρτιά” του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.