Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League νικώντας με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και ο Λουίς Ενρίκε ξέσπασε στους πανηγυρισμούς του.

Πέρυσι οι Γάλλοι ανέβηκαν για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης και το έκαναν με επιβλητικό τρόπο, διασύροντας με 5-0 την Ίντερ στον τελικό. Φέτος, η νίκη ήταν πολύ πιο δύσκολη, η χαρά όμως ήταν το ίδιο μεγάλη, ή και μεγαλύτερη, στο φινάλε.

Η Παρί έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό από το γκολ του Χάβερτς, ισοφάρισε στο 65′ με τον Ντεμπελέ από την άσπρη βούλα και τελικά κατέκτησε το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι, επικρατώντας με 4-3 μετά τις άστοχες εκτελέσεις των Έζε και Γκάμπριελ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επομένως, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Λουίς Ενρίκε το πανηγύρισε με την ψυχή του αμέσως μετά, μπροστά στους οπαδούς που παραληρούσαν και αυτοί για το δεύτερο συνεχόμενο Champions League.