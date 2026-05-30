Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League, με τον γενικό γραμματέα της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι, να εξηγεί γιατί ο τελικός θα διεξάγεται πλέον στις 19:00 ώρα Ελλάδας και όχι στις 22:00.

Οι Παριζιάνοι είχαν κατακτήσει πέρυσι το τρόπαιο και θέλουν να το πετύχουν και φέτος, οι Λονδρέζοι θέλουν να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία τους και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με την ώρα έναρξης να είναι πολύ πιο νωρίς από ό,τι είχαμε συνηθίσει.

Η UEFA αποφάσισε ο τελικός να αρχίσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) και όχι στις 22:00, με τον γενικό γραμματέα Τζόρτζιο Μαρκέτι να κάνει δηλώσεις στο MEGA και να τονίζει πως αυτό έγινε για να εξυπηρετηθούν οι οπαδοί, ενώ ευχήθηκε να δει δύο ελληνικές ομάδες στη League Phase τη νέα σεζόν.