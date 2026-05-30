Το πρώτο πραγματικά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με ήλιο έφερε και τις πρώτες μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες, με τους λουόμενους να στρώνουν πετσέτες στην άμμο και να εγκαινιάζουν τη φετινή θερινή περίοδο.

Μαζί με τα πρώτα μπάνια, ξεκίνησε και η καθιερωμένη «μάχη» για μια θέση στις ξαπλώστρες. Ακόμη και για όσους επέλεξαν να παραμείνουν στην Αττική και να μην εκδράμουν για το τριήμερο, το κόστος μιας ημέρας στην παραλία αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό.

Στις οργανωμένες πλαζ της Αττικής, οι τιμές για ένα σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 15 έως και 90 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν από τα 20 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 220 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και οι θέσεις στην τρίτη σειρά αγγίζουν τα 200 ευρώ.

Παρά τις αυξημένες τιμές, οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν πλήθος κόσμου στις παραλίες ήδη από τα τέλη Μαΐου, με τις ακτές να γεμίζουν από νωρίς.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, νέα άνοδος του υδραργύρου αναμένεται από την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Αναλυτικά ο καιρός του τριημέρου από την ΕΜΥ

Ο καιρός σήμερα Σάββατο 30/5: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Κυριακή 31/05: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.