Έτοιμος να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη εκτός έδρας νίκη με 102-94 επί του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 και πήραν την πρόκριση για τους τελικούς και ο Τούρκος τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε στο ματς της Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε χαρακτήρα στην άμυνα και στην επίθεση, παίξαμε έξυπνα. Δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Είναι πολύ καλό για εμάς ότι κερδίσαμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι».